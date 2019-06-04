Ольга Куриленко поделилась фото со своего отдыха в Монако

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка Джеймса Бонда с украинскими корнями отправилась на отдых в Монако. Стильные снимки она разместила в своем Instagram-аккаунте.

Голливудская актриса и модель Ольга Куриленко выбрала для прогулки по Монако роскошное светлое платье от Dior с черно-белым принтом. В тон к наряду идеально подошли черные туфли с белыми вставками, а завершить образ актриса решила стильными серьгами Chaumet, клатчем и солнцезащитными очками.

В подписи к посту она рассказал фолловерам, что встречает лето в Монако. Поклонники звезды отметили ее утонченный вкус и принялись активно обсуждать образ Ольги Куриленко. Многим понравился стиль, но нашлись и противники выбора звезды. Впрочем, это не помешало посту в Instagram собрать тысячи лайков. -0-

Фото из Instagram