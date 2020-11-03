Ольга Орлова на Мальдивах завтракает прямо в бассейне - фото

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ольга Орлова отдыхает на Мальдивах и активно делится сочными кадрами.

Недавно она поделилась с подписчиками фотографией во время завтрака. Изюминка - женщина трапезничает прямо в бассейне.

На большом подносе можно рассмотреть экзотические фрукты, яйца и мучной набор. Запивает все это певица соком.

Фанаты пришли в восторг от красивых пейзажей и от внешнего вида самой Ольги. Они от всего сердца пожелали ей приятного аппетита и отличного времяпрепровождения.-0-