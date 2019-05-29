Ольга Орлова показала свой стиль на лето

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеведущая Ольга Орлова показал в своем Instagram-аккаунте, как сочетать белые вещи летом.
Она поделилась снимком, на котором предстала в нежном образе. Для прогулки по Москве Ольга Орлова выбрала белоснежную кружевную блузку с короткими рукавами и подвернутые брюки. Завершила образ белыми слипонами с кисточками.
Фолловеры Ольги Орловой не смогли пройти мимо выбора телеведущей. Они оценили нежный летний образ. Пост уже собрал тысячи лайков пользователей Instagram. -0-
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