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Калейдоскоп
19 марта 2020, 23:00

Ольга Орлова рассказала, чем занимается во время самоизоляции

Ольга Орлова. Фото из Instagram
Ольга Орлова. Фото из Instagram

19 марта, Минск /Корр.БЕЛТА/. Телеведущая Ольга Орлова в личном Instagram-аккаунте делится информацией о том, как проходит ее самоизоляция.

Недавно она опубликовала снимок с одним из своих питомцев. В подписи к посту она честно призналась, что успела сделать все дела по дому, выгулять питомцев, поиграть с детьми, приготовить еду. Телеведущая пошутила, что так можно и до книг добраться. Поклонники осыпали звезду комплиментами и приятными словами.

Кстати, недавно Анна Хилькевич рассказала в Instagram о своих методах защиты от коронавируса. Поклонники их оценили и также осыпали звезду комплиментами.-0-

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