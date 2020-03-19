Ольга Орлова рассказала, чем занимается во время самоизоляции

19 марта, Минск /Корр.БЕЛТА/. Телеведущая Ольга Орлова в личном Instagram-аккаунте делится информацией о том, как проходит ее самоизоляция.

Недавно она опубликовала снимок с одним из своих питомцев. В подписи к посту она честно призналась, что успела сделать все дела по дому, выгулять питомцев, поиграть с детьми, приготовить еду. Телеведущая пошутила, что так можно и до книг добраться. Поклонники осыпали звезду комплиментами и приятными словами.

Кстати, недавно Анна Хилькевич рассказала в Instagram о своих методах защиты от коронавируса. Поклонники их оценили и также осыпали звезду комплиментами.-0-