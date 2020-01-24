Ольга Орлова в слитном купальнике похвасталась идеальной фигурой

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица и телеведущая Ольга Орлова в личном Instagram-аккаунте выставила архивное фото в купальнике.

Старшая дочь Климовой в голубом купальнике переплюнула знаменитую маму Поклонники оценили пляжный лук Елизаветы. Некоторые даже отметили, что она выглядит в этом купальнике лучше мамы. Врочем, и сама Екатерина постоянно получает комплименты по поводу своей стройной фигуры.

Она решила поделиться приятными воспоминаниями и заодно продемонстрировать свои шикарные формы. Поклонники были потрясены внешним видом Орловой и осыпали ее приятными словами.-0-