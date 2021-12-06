Ольга Орлова вышла замуж и впервые представила фото со своим избранником

Ольга Орлова. Фото из Instagram
6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая телеведущая Ольга Орлова обрадовала многочисленных подписчиков, когда представила в Instagram новый пост.
Звезда опубликовала несколько свежих фотографий, из которых становиться понятно, что Ольга Орлова вышла замуж. Впрочем, это оказались не все сюрпризы, ведь уже на следующих снимках телеведущая впервые представила фото со своим избранником.
Пара выглядит гармонично и прекрасно, что отметили в комментариях многочисленные фолловеры Ольги Орловой. За короткое время юзеры завалили пост массой восхищенных комментариев и сотнями тысяч лайков. -0-