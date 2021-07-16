Ольга Серябкина похвасталась ярким бикини и показала больше, чем следовало бы (Фото)

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Ольга Серябкина опубликовала в Instagram новый пост и привлекла внимание юзеров.

Артистка в эти жарки дни отправилась поближе к воде, а фотоотчет появился на ее странице. На нескольких кадрах Ольга Серябкина запечатлена в ярком закрытом бикини, которое выгодно подчеркнуло природную красоту звезды. Впрочем, вода сделала остальное, ведь певица показала больше, чем следовало бы.

Кадры восхитили пользователей, которые поспешили выразить свое восхищение в комментариях. Неудивительно, что хвалебных отзывов и лайков под постом за непродолжительное время появилась масса. -0-