Ольга Серябкина порадовала Instagram снимками, которые явно не одобрит муж

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певца и бывшая солистка группы Serebro Ольга Серябкина опубликовала в Instagram несколько новых соблазнительных кадров.

Поп-певица решила расслабиться рядом с бассейном, а заодно сделать парочку пикантных фото. Для этого она примерила черный купальник и приняла соблазнительную позу. Стоит отметить, что кадр получился очень эффектным, ведь положение Ольги Серябкиной и внешний вид позволил ей акцентировать внимание на стройных ногах и подтянутой фигуре.

Не прошли мимо фотографии, которую лучше не показывать мужу певицы, и многие пользователи сети. Они завалили знаменитость огромным числом лайков и восхищенных комментариев. -0-