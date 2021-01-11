Ольга Серябкина сфотографировалась в пижаме и похвасталась спокойным январским утром

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица и экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина опубликовала в Instagram новый пост и впечатлила многих.

Певица решила продемонстрировать всем свое январское утро. Для этого она, не вставая с кровати, сделал несколько кадров в пижаме. Ее образ получился очень уютным, а также пришелся по вкусу юзерам сети.

Многие в комментариях отметили красоту Ольги Серябкиной, а другие пожелали тоже примерить приятную пижаму и поваляться в кроватке. Неудивительно, что уютный пост быстро собрал десятки тысяч лайков и множество восхищенных комментариев. -0-