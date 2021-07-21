Ольга Серябкина устроила жаркую фотосессию в воде - еще немного и озеро закипит!

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская певица Ольга Серябкина представила в Instagram новые фото и впечатлила многих.

Знаменитость выбралась за город поближе к воде, а после решила устроить фотосессию в бикини. Ольга Серябкина дурачится в воде и выбирает очень жаркие позы, от которых вот-вот закипит все озеро. Снимки пришлись по вкусу пользователям, которые по достоинству оценили красоту и стройную фигуру артистки.

Неудивительно, что за непродолжительное время запись в Instagram быстро собрала огромное число лайков и массу хвалебных комментариев. -0-