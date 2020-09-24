Ольга Серябкина в соблазнительном наряде вышла в поле

Ольга Серябкина. Фото из Instagram
24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Ольга Серябкина опубликовала в Instagram пост, который взбудоражил фантазию поклонников.
Звезда решила устроить фотосессию в живописном пшеничном поле, а для этого выбрала соблазнительное обтягивающее боди белого цвета. Дополнительной пикантности фотографиям добавило глубокое декольте.
Разумеется, фолловеры восхитились соблазнительным образом Ольги Серябкиной и отметили это множеством комплиментов в комментариях. Неудивительно, что пост быстро собрал более 100 тысяч лайков. -0-