Ольгу Бузову раскритиковали в Instagram за слишком откровенный вид (Фото)

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно популярная певица Ольга Бузова выбралась в свет, а фотоотчет представила в Instagram.

Для посещения модного мероприятия артистка выбрала черное платье, однако это стало причиной бурного обсуждения в сети. Дело в том, что Ольга Бузова предпочла примерить слишком откровенный наряд, отказавшись от нижнего белья. Этот факт не остался без внимания фолловеров звезды, которые поспешили раскритиковать знаменитость в комментариях.

Одни посчитали полуоткрытый наряд Ольги Бузовой слишком "голым", однако многие были рады увидеть любимого кумира в прикательном образе, о чем написали в комментариях. Неудивительно, что пост за короткое время собрал огромное число лайков. -0-