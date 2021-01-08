Олимпийская чемпионка поразила Instagram своей красотой

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в командном многоборье и чемпионка мира 2015 года в упражнении на брусьях Дарья Спиридонова опубликовала у себя на странице в Instagram новый пост и привлекла внимание юзеров.

Российская спортсменка представила пользователям соблазнительный кадр с моря, предавшись воспоминаниям об отпуске. На снимке Дарья Спиридонова запечатлена в бикини бежевого цвета, из-за чего создается впечатление, будто на ней ничего нет. Дополнила свой образ Олимпийская чемпионка черной банданой и стильными солнцезащитными очками.

Разумеется, многие были впечатлены красотой российской спортсменки, а в адрес Дарьи Спиридоной посыпались многочисленные комплименты в комментариях.