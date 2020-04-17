Олимпийская чемпионка удивила поклонников ярким образом

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова поделилась в Instagram снимком, который не оставил подписчиков равнодушными.

"Она в ярко-красном платье, все внимание на ней. В невероятном танце тает, словно карамель. Она сочная как манго, а не плоская модель" – подписала фотографию знаменитая фигуристка.

Скриншот страницы в Инстаграм Аделины Сотниковой

Сотникова в алом платье привела в восторг своих поклонников. Они тут же принялись осыпать Аделину комплиментами: "Царица!", "Как вам это идет платье и этот образ!", "Потрясающей красоты девушка, шикарное фото! Платье просто шик! Оно тебе так идет, ты в нем неотразима и очаровательно выглядишь!".-0-