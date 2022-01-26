Омикрон на поверхностях сохраняется вдвое дольше, чем другие штаммы – японские ученые

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Штамм коронавируса омикрон обладает высокой "живучестью" на поверхностях. К такому выводу пришли японские ученые из медицинского университета города Киото.

Омикрон дольше сохраняется на пластиковых поверхностях и коже человека, чем другие штаммы, пишет Biorxiv. Ученые выяснили, что первый штамм коронавируса мог оставаться на поверхностях 56 часов, дельта – 114 часов, а омикрон – 193,5 часов.

Исследователи считают, что именно "живучесть" омикрона позволяет ему распространяться очень быстро.-0-

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