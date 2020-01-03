Омский хор выпустил кавер на песню из "Ведьмака" - видео

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный Омский русский народный хор решил сделать кавер на полюбившуюся многим песню из сериала "Ведьмак". Видео было опубликовано на YouTube.

Творческий коллектив исполнил популярную в интернете песню из сериала от Netflix - "Ведьмаку заплатите чеканной монетой". Кавер впечатлил пользователей сети, а многие отметили, что этот вариант композиции даже лучше оригинала.

Юзеры YouTube оставили под видео множество восторженных комментариев и поблагодарили представителей хора, что те "не боятся петь что-то, кроме классики, которую уже никто не слушает". За сутки видео посмотрели более 50 тысяч раз и оставили под ним полтысячи комментариев.-0-