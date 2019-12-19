Он умеет летать? Криштиану Роналду прозвали сверхчеловеком после фантастически забитого мяча

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду накануне принес победу своему клубу в игре против "Сампдории" в очередном матче Серии А и произвел фурор в сети.

Португалец смог забить победный мяч головой с высоты в 2 метра и 56 сантиметров. При этом спортсмен умудрился подпрыгнуть вверх на 71 сантиметр.

Сам Роналду опубликовал у себя в Instagram серию снимков и сравнил себя с легендарным баскетболистом Майклом Джорданом, подписав пост: "CR7 AIR JORDAN!"

Пользователи сети впечатлились невероятными способностями Криштиану Роналду и прозвали его сверхчеловеком. Теперь в интернете можно встретить множество мемов с участием португальца.-0-