Ондатра тоже хочет есть! Наглый грызун оставил уток без угощения - видео

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интересный ролик разместил на своем канале пользователь youtube. На видео ондатра на берегу водоема ест хлеб прямо с рук человека.

По всей видимости, еду мужчина принес для уток, плавающих неподалеку от берега. В отличие от птиц, грызун оказался смелее и вышел к человеку из воды, чтобы полакомиться угощением.

Мужчина назвал это видео "Наглая ондатра", однако подписчики канала не согласились с ним и прокомментировали видео: "Не наглая, а прикормленная, понятно, что булка вкуснее, чем трава и корешки", "Ничего не наглая. Очень культурно угостилась", "Она просто тоже хочет кушать. Приятного аппетита ей и уточкам".-0-