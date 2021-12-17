Они снова в деле: трейлер второй части "Миньоны 2: Грювитация" уже в сети (Видео)

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На просторах YouTube появился новый короткий трейлер, в котором представлены первые кадры из грядущего продолжения мультфильма про знаменитого злодея и его необычных помощников.

Трейлер второй части "Миньоны 2: Грювитация" уже в сети. Многие века эти желтые малыши искали себе самого великого и ужасного повелителя, а в один из дней им удалось встретить маленького его - Грю. В его голове зреют поистине гадкие дела, которые очень по душе Миньонам.

В трейлере также можно увидеть старых персонажей. Кроме этого, проливается небольшой свет на самих желтых малышей в забавном виде. В любом случае, Миньоны снова в деле, а премьера мультфильма намечена на 30 июня 2022 года. Еще больше интересного из мира кино вы можете найти тут. -0-