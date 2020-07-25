Опа! Медведь в зоопарке удивил всех - видео

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два приятеля отправились в Честерский зоопарк и запечатлели очень забавные кадры. Видео было опубликовано на YouTube.

Мужчина прогуливался по парку и заметил черного медведя, который решил выйти к зрителям. Косолапый, не торопясь, прошелся по вольеру, а потом приблизился к стеклу. По всей видимости, животное поняло, что толпа требует зрелище и сделал то, что удивило всех.

В какой-то момент, со стороны показавшийся неуклюжим, медведь совершает сальто и приземляется на спину. Разумеется, люди воскликнули "ах!" от такого кульбита, а видео с участием мишки стало популярным в сети. Многие пользователи в комментариях принялись шутить: "Я вечером так спать ложусь!", "Когда вернулся в пятницу после работы домой", "В любой непонятной ситуации притворяйся мертвым!". -0-