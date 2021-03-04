"Опасно": жена Стэтхэма снялась для модного журнала в пикантном виде

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Супруга одного из самых брутальных актеров в мире Роузи Хантингтон-Уайтли приняла участие в фотосессии и снялась в соблазнительном виде для модного журнала. Фото были размещены в Instagram.

Одна из "ангелов" на нескольких кадрах запечатлена в пикантном виде. На первом фото жена Стэтхэма снялась полностью обнаженной. Фотограф запечатлел ее со спины. На другом снимке Роузи Хантингтон-Уайтли примерила высокое нижнее белье и топ без рукавов.

Роузи Хантингтон-Уайтли. Фото из Instagram

Фотографии получилось очень пикантные, что отметили многие пользователи. Другие, впрочем, напомнили аудитории, кто муж модели и что глазеть на нее может быть "опасно". -0-