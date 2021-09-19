Опасный покусака: милый щенок своим поведением понравился всем! (Видео)

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хозяйка милого щенка из США недавно записала на видео интересные кадры, которые повеселили юзеров. Видео разместили на YouTube.

Девушка завела себе маленького щенка и принялась снимать на камеру все, что с ним происходит. Малыш оказался подвижным и задорным, а его любимая игра - "нападение на руку".

Американка решила в очередной раз записать на видео игру щенка и умилила кадрами всех. Неудивительно, что ролик за непродолжительное время посмотрели огромное число раз. -0-