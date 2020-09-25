Оператор увлекся и показал телеведущую в эфире с самого желаемого ракурса - видео

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сети появился ролик из эфира американского канала FoxNews, который быстро набрал популярность.

Во время трансляции утреннего шоу оператор слегка увлекся своей работой. Во время экспертного мнения камера неожиданно опустилась и в кадре уже была не телеведущая, а ее пышный бюст.

"can we lift that please?" pic.twitter.com/JIgl91XxrW — Bobby Lewis (@revrrlewis) September 23, 2020

Смущенная ведущая Эйнсли оценила шутку и попросила оператора вернуть кадр на место. Коллеги девушки, в свою очередь, не смогли сдержать улыбок, а многие юзеры принялись спорить.

Одни посчитали, что оператор специально взял такой желаемый ракурс, а другие отметили, что мужчина просто заснул во время съемок утреннего шоу. Впрочем, ролик быстро набрал сотни тысяч просмотров. -0-