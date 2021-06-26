Опять мозоли? 5 простых способов, которые помогут справиться с проблемой

Мозоль представляет собой реакцию кожи на чрезмерное давление или трение. Чаще всего проблема возникает в летний период времени, в особенности, когда мы надеваем новую обувь. Также причиной могут стать грубые швы внутри туфель или босоножек. К сожалению, мозоль может вызвать осложнения, если рану инфицировать.

5 способов победить мозоли

Конечно, всегда лучше предупредить какую-то проблему, а не заниматься устранением ее последствий. Однако если мозоли уже появились, то следующие советы могут вам пригодиться!

Используйте силиконовые протекторы

На полках в обувных магазинах уже давно можно встретить силиконовые вкладыши разных форм и размеров. Они предназначены для того, чтобы сделать нагрузку на стопу более равномерной. Помимо этого, протекторы защищают кожу от излишнего трения. Если у вас уже наметились мозоли - просто выберите вкладыш нужной формы и положите его в туфли.

Высокие силиконовые стельки будут как нельзя кстати, если у вас травмируется кожа задниками обуви. При их использовании стопа поднимается и место трения смещается. Раньше для такого эффекта многие даже вставляли по 3-4 пары стелек в туфли. Благо сейчас производители выпускают прозрачные и высокие протекторы, которые отлично подойдут и для открытой обуви.

Кстати, вы можете использовать вкладыши и для профилактики. Просто иногда кладите их в обувь, а иногда доставайте - это позволит распределить трение на разные участки кожи.

Не пренебрегайте сменной обувью

Держите на работе вторую пару обуви (а еще лучше - тапочки). Это позволит не только избежать появления мозолей, но и в целом улучшит самочувствие. Если же вы по долгу службы вынуждены много ходить, то приобретите легкие и дышащие слипоны, которые не займут много места в сумке. Так вы сможете переобуваться, если в натирающей обуви станет тяжело передвигаться.

Используйте карандаш-стик для ног против мозолей

Вот уже несколько лет на прилавках есть эта чудо-новинка. Карандаши против мозолей можно встретить и у отечественного производителя. Принцип их работы очень прост. Входящие в состав стиков вещества оставляют на коже незаметную защитную пленку, которая улучшает скольжение. Таким образом обувь не впивается в ногу, а лишь касается ее. Как правило, основой карандашей против мозолей является пчелиный воск.

Не забывайте про подследники

На данный момент существует огромное разнообразие моделей подследников. Они производятся в разных цветах, поэтому подойдут к любой обуви. Есть открытые модели, есть более закрытые. Из хлопка и синтетики… Словом, на любой вкус.

Подследники отлично справляются со своей ролью и препятствуют появлению мозолей. Также они защищают кожу, если избежать проблемы все же не удалось.

Как можно чаще меняйте пластырь и обрабатывайте поврежденную кожу антисептиком

Такое простое правило, но как же часто о нем забывают! Итак, обязательно снимайте пластырь, дойдя до работы. Обрабатывайте кожу и надевайте сменную обувь. Если это невозможно, то дождитесь полного высыхания кожи и заклеивайте мозоль новым пластырем. Придя с работы домой, проделывайте тоже самое. Только уже не используйте пластырь, чтобы рана под ним не прела. Мозоли проходят намного быстрее, если кожа лишний раз не увлажняется.

Что нельзя делать

Обувь, которую еще не успели разносить, приводит к появлению как сухих, так и мокрых мозолей. Многие, считая, что это поможет ускорить процесс заживления, решаются прокалывать мозольный пузырь. Этого категорически нельзя делать, поскольку впоследствии можно занести инфекцию.

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