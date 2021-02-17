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Калейдоскоп
17 февраля 2021, 21:15

Оптическая иллюзия поставила в тупик юзеров сети (Фото)

Фото Pxhere
Фото Pxhere

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно путешественник опубликовал в Twitter кадр, который озадачил пользователей и быстро приобрел популярность.

Мужчина сделал фото на природе вместе со своими знакомыми. Вместе туристы отправились в поход и решили отметить это. На снимке они чокаются бутылочками с алкоголем, однако что-то с фотографией было не так.

В посте люди заметили четыре бутылки, однако руки было только три. Все встало на свои места, когда пользователи присмотрелись. Оказалось, что один из участников похода выбрал одежду с идеальным камуфляжем. Из-за этого его рука слилась с окружением, сделав оптическую иллюзию, которая многих поставила в тупик. -0-

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