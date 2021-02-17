Оптическая иллюзия поставила в тупик юзеров сети (Фото)

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно путешественник опубликовал в Twitter кадр, который озадачил пользователей и быстро приобрел популярность.

Мужчина сделал фото на природе вместе со своими знакомыми. Вместе туристы отправились в поход и решили отметить это. На снимке они чокаются бутылочками с алкоголем, однако что-то с фотографией было не так.

My brain refuses to believe there are 4 people in this photo pic.twitter.com/GOwglY3vyw — Jen Gentleman ???? (@JenMsft) February 14, 2021

В посте люди заметили четыре бутылки, однако руки было только три. Все встало на свои места, когда пользователи присмотрелись. Оказалось, что один из участников похода выбрал одежду с идеальным камуфляжем. Из-за этого его рука слилась с окружением, сделав оптическую иллюзию, которая многих поставила в тупик. -0-