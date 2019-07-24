Опубликован список любимых сериалов и телешоу Елизаветы II

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Королева Великобритании Елизавета II каждый год, отправляясь летом на каникулы в резиденцию в Балморале, берет с собой коллекцию DVD-дисков с любимыми сериалами и телешоу, сообщает The Sun .

Больше всего английской королеве нравится детективный сериал "Чисто английское убийство".

Кроме этого сериала Елизавета II выбрала комедийные сериалы "Соблюдая приличия" и "Бабье лето", детективы "Убийства в Мидсомере" и "Новые трюки", научно-фантастическое шоу "Доктор Кто".

Монарший выбор телешоу – одна из традиций подготовки к каникулам в шотландском замке Балморал.-0-