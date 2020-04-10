Опубликованы изображения Солнца с самым высоким разрешением

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые из Университета Центрального Ланкашира (UCLan, Великобритания) обнародовали новые изображения Солнца с самым высоким разрешением, которое когда-либо удавалось получить, сообщает британский научно-популярный журнал BBC Focus.

Изображения, проанализированные учеными из UCLan совместно с сотрудниками Центра космических полетов им. Маршалла NASA, дают астрономам лучшее представление о сложной атмосфере Солнца. До сих пор некоторые части атмосферы звезды казались темными или почти пустыми, однако новые изображения пролили свет на целые полосы шириной около 500 км с горячими электрифицированными газами, протекающими внутри них.

Сверхточные изображения были получены с помощью телескопа высокого разрешения Coronal Imager (Hi-C) NASA. Он может распознавать структуры в атмосфере Солнца размером до 70 км, или около 0,01% от его общего размера, что и делает эти изображения самыми детальными среди когда-либо сделанных в атмосфере этой звезды.

Теперь исследователям предстоит долгая работа по изучению необычных нитеподобных участков на снимках. Точный физический механизм, создающий эти полосы, остается неясным, поэтому научные дебаты будут сосредоточены на том, почему они образуются и влияют ли на возникновение солнечных вспышек и бурь.

Том Уильямс, научный сотрудник UCLan, работавший над данными Hi-C, заявил, что новые изображения помогут лучше понять, как Земля и Солнце связаны друг с другом. "Это удивительное открытие, которое поможет понять движение энергии через слои Солнца к Земле. Это очень важно узнать, если мы хотим смоделировать и предсказать поведение нашей животворящей звезды в будущем", - подчеркнул он.-0-

Фото BBC Focus