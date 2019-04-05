Опубликованы первые кадры из фильма "Терминатор: Темная судьба"

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Появились первые кадры фильма "Терминатор: Темная судьба". Снимки опубликовал портал IGN .

Картина появится на большем экране уже в октябре этого года. Известно, что фильм расскажет о том, что произошло до событий в фильме "Терминатор. Восстание машин". Все действия будут происходить во время "судного дня".

На представленных порталом кадрах можно увидеть несколько ключевых персонажей: Сару Коннор в исполнении Линды Хэмилтон и Терминатора серии T-800 модели 101, роль которого исполнит Арнольд Шварценеггер.

Арнольд Шварценеггер

Линда Хэмилтон

Есть и несколько новых героев - персонажи Диего Бонеты, Наталии Рейес, Макензи Дэвис и Гэбриела Луны.-0-

Маккензи Дэвис

Бретт Азар