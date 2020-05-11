Опустевший из-за карантина пляж в Индии стал роддомом для оливковых морских черепах

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрослые особи оливковой морской черепахи, которую зоологи относят к уязвимому виду, неожиданно выбрали в качестве места для гнездовья восточное побережье Индии. Об этом необычном явлении сообщает Euronews.

В прошлом году этих животных на территории индийского штата Одиша не было вовсе. Но этой весной специалисты только на таком небольшом пляже насчитали не менее сотни черепах, которые выбрали опустевшую из-за карантина местность в качестве родильного дома под открытым небом.

Последний раз такое сопоставимое количество черепах здесь было 7 лет назад, тогда гнездование происходило только ночью. Теперь же из-за отсутствия людей черепахи активно откладывали яйца даже днем.

По примерным подсчетам, этой весной потомство на побережье Одиши дали не менее 70 тыс. морских черепах.-0-