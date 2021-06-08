Опытные рыболовы старались не пропустить 8 июня! И вот почему

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Карп. Опытные рыболовы старались не пропустить 8 июня: "на Карпа" хорошо ловится тезка этого святого - рыба карп.

Много комаров - последняя декада летнего месяца будет теплой, но стоит ожидать осадков.

Лягушки громко квакают - примета того, что стоит ждать дождей в ближайшее время.

Прилив реки - к ясной погоде, отлив - к осадкам.

ИМЕНИНЫ

православные: Елены, Аверкия, Георгия, Ивана, Карпа, Макара; католические: Ады, Ядвиги, Вильгельма, Максима, Медарда, Северина.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Православные верующие чтут память мучеников Георгия Нового, Аверкия и Елены, преподобного Макария Калязинского.

ДНИ МИРОВОГО ЗНАЧЕНИЯ

Всемирный день океанов. Отмечается в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 12 февраля 2009 года по инициативе участников Международного саммита по окружающей среде в Рио-де-Жанейро (1992) и Йоханнесбурге (2003).

РОДИЛИСЬ

1946 год - Лойко Валерий Александрович, белорусский физик, доктор физико-математических наук (1991), профессор (1999). В 1968 году окончил Горьковский университет. Автор научных работ по физической оптике, оптике рассеивающих сред, биооптике, оптическому изображению, нейронным сетям, фотохромным материалам, жидким кристаллам.

1952 год - Тевосян Тамара Анатольевна, артистка театра кукол, заслуженная артистка Беларуси (2008). С 1969 года в Государственном театре кукол Беларуси, с 1975 года в Брестском областном театре кукол. В репертуаре лирические героини, острохарактерные и драматические роли. Награждена медалью Франциска Скорины (2002).