Орангутанг попытался помочь человеку и протянул "руку помощи" - фото

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Удивительный кадр удалось сделать фотографу в заповеднике Калимантане, сообщает Daily Mail.

Снимок наглядно дает понять, что сострадания в животных, порой, может быть в разы больше, чем у человека. Трогательный момент на фото доказывает это.

Take a tip from the world's most intelligent animals and give each other a helping hand today. It's in your DNA somewhere! #orangutan (worldwide sensational press photo by Anil Prabhakar). pic.twitter.com/jSQGcI3Aej — Manish Motwani (@Doc_Tiger) February 7, 2020

Случай произошел в заповеднике. Фотограф-любитель прогуливался и заметил человека в воде, а рядом с ним сидел орангутанг. Оказалось, что по грудь в реке находится работник заповедника и сотрудник Фонда выживания орангутанов Калимантана, который занимается охраной исчезающих видов.

Река была наполнена змеями и орангутанг, по всей видимости, решил спасти человека. Работник отказался от помощи и самостоятельно выбрался из воды. Позже он пояснил, что с этим животным он никогда не встречался, поэтому не рискнул брать лапу у дикого орангутанга.

Снимок быстро набрал популярность в сети. Пользователи Twitter поражены такой реакцией животного, а многие увидели в снимке сакральный смысл.-0-