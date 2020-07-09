Орбакайте показала совсем взрослую дочь – фолловеры восхищены

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кристина Орбакайте поделилась с подписчиками в Инстаграм фотографией с отдыха, на которой позирует с дочерью. Поклонники явно не ожидали увидеть настолько повзрослевшую Клавдию.

"Мы с Клавочкой - дети морского побережья. Это всегда место силы!", - подписала пост Орбакайте.

Фолловеры осыпали дочь Примадонны комплиментами, но особое внимание со стороны фанатов досталось ее ребенку – Клавдии.

"Как выросла малышка"," Как выросла морская принцесса", "Две грации", "Клава очень красивой растет", "Клава – модель", - прокомментировали снимок подписчики.

Поклонники пожелали "звездной маме" и ее дочери хорошего отдыха, а многие согласились, что море – это "лучший источник силы".

Напомним, у Кристины Орбакайте трое детей от трех мужей: сыновья Никита Пресняков, Дени Байсаров и дочь Клавдия Земцова. -0-