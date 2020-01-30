Орбакайте придумала, как вести активный образ жизни со сломанной ногой - видео

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кристина Орбакайте, которая вынуждена на протяжении шести недель соблюдать режим из-за перелома лодыжки, нашла решение, как не выпадать из активного ритма жизни.

Российская певица разместила в Инстаграм видео, где демонстрирует свое новое средство передвижения. "Иду на поправку!", - подписала контент звезда.

Поклонники оценили сообразительность Орбакайте – менее чем за сутки видеоролик просмотрели почти 350 тысяч раз и осыпали певицу комментариями с пожеланиями скорейшего выздоровления. -0-

Кристина Орбакайте получила травму и отменяет гастроли Теперь Кристина Орбакайте, впервые за свою творческую деятельность, вынуждена отменить все концерты в феврале и просит фанатов поддержать ее.