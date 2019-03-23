Орбиту МКС подняли на 1,2 км

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты российского Центра управления полетами (ЦУП) провели маневр по увеличению на 1,2 км средней высоты орбиты полета Международной космической станции (МКС). Операция была выполнена с помощью двигателей пристыкованного к МКС грузового корабля "Прогресс МС-10", сообщил ТАСС.

Двигатели грузового корабля "Прогресс МС-10" проработали расчетное время. В результате маневра средняя высота орбиты полета станции была увеличена на 1,2 км и составила 409,35 км.

Операция была проведена для формирования условий для полета российского грузового транспортного корабля "Прогресс МС-11". Его старт запланирован на 4 апреля 2019 года с космодрома Байконур. Предыдущая коррекция орбиты полета станции проводилась 26 февраля 2019 года. Тогда средняя высота полета МКС выросла на 1,6 км.

Сейчас на борту МКС находятся шесть членов экипажа - космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Алексей Овчинин, астронавты NASA Энн Макклейн, Ник Хейг и Кристина Кох, астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак.-0-