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Калейдоскоп
04 ноября 2020, 01:20

Орехи есть, а если найду? Наглая белка развеселила пользователей сети - видео

Скриншот из видео
Скриншот из видео

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многие с восторгом встречают белок в городских парка, из-за чего те, все чаще, становятся наглее. Кадрами с одним из таких животных поделились на YouTube.

Мужчина прогуливался по парку, когда заметил белку. Судя по выражению мордочки и позе животного, оно тоже обратило внимание на человека. Парень решил угостить лесного обитателя орешками, но что получил удивительную реакцию.

Белка, без капли стеснения, запрыгивает к мужчине на колено и берет грецкий орех. После обследует территории и продолжает наслаждаться лакомством. Разумеется, белка захотела добавки, поэтому не постеснялась даже запрыгнуть на плечо к мужчине и продолжала есть, чем и воспользовался парень, чтобы почесать белку.

В конечном итоге, когда зверек понял, что больше лакомства не будет, то отправилась дальше гулять в парке. -0-

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