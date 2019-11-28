Организаторы конкурса "Евровидение-2020" показали новый логотип

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организаторы песенного конкурса "Евровидение-2020" представили широкой общественности логотип будущего шоу, сообщили на сайте Европейского вещательного союза (ЕВС).

В грядущем году юбилейный 65-й конкурс состоится в Роттердаме с 12 по 16 мая. За главную награду поборются участники из 41-й страны, в том числе и из Беларуси.

Логотип юбилейного конкурса выполнен в виде прерывистого круга, который составлен из флагов стран-участниц. Логотип будущего конкурса сочетает в себе символы шоу, которые раньше уже использовались в знаках "Евровидения", проводимого в Нидерландах.

Слоган будущего конкурса - Open Up или "Откройся". К слову, суммарная телеаудитория шоу ежегодно превышает 600 миллионов человек. -0-