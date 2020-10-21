Оригинальный костюм для курицы развеселил соцсети - видео

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Близится Хэллоуин, поэтому в сети все чаще появляются оригинальные идеи для костюмов.

Забавно еще и то, что кардинальные "страшные" преображения касаются не только людей, но и домашних питомцев. Одного из таких животных показал на YouTube мужчина из США.

Из-за пандемии он долго думал, что бы устроить на Хэллоуин и пришел к очень оригинальному решению. Для этого он взял свою домашнюю курицу Эггер и смастерил для нее костюм. В результате этого птица стала пауком.

Американец ожидал, что это напугает детей и жену, однако эффект получился кардинально противоположным. Его домашние не смогли сдержать смех, а пользователи сети тоже оценили курицу-паука множеством лайков и просмотров. -0-