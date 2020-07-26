Оригинальный рисунок олимпийских колец Пьера де Кубертена продан на аукционе за 185 тыс. евро

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оригинальный рисунок олимпийских колец основателя современных Олимпийских игр Пьера де Кубертена был выставлен 26 июля на аукционе во французских Каннах, сообщает ТАСС.

Рисунок был продан за 185 тыс. евро. Он выполнен на белом полотне размером 21х27,5 см и представляет собой переплетение пяти колец разных цветов. Считается, что кольца символизируют части света: синее кольцо - Европу, желтое - Азию, черное - Африку, зеленое - Австралию и красное - Америку. В официальном справочнике Международного олимпийского комитета (МОК) цвет колец не соотносится с частями света.

Де Кубертен представил кольца в издании "Олимпийское обозрение" в августе 1913 года. Флаг в виде пяти колец планировалось представить общественности во время конгресса МОК в июне 1914 года, но из-за Первой мировой войны мероприятие было отменено. В итоге флаг был представлен перед церемонией открытия Олимпийских игр 1920 года в Антверпене.

В феврале 2020 года российский бизнесмен, глава Международной федерации фехтования Алишер Усманов передал Олимпийскому музею в Лозанне рукопись манифеста Пьера де Кубертена. В декабре 2019 года Олимпийский манифест был куплен на аукционе за $8,8 млн.

Де Кубертен разработал клятву и эмблему Игр, предложил лозунг "Быстрее, выше, сильнее", в его честь названа специальная награда, вручаемая МОК за проявление благородства во время Олимпийских игр. МОК был основан по инициативе де Кубертена в 1894 году, первым президентом организации стал грек Деметриус Викелас.-0-