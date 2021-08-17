Орландо Блум голышом искупался в озере и даже не постеснялся людей на другом берегу (Фото)

Популярный актер отправился на небольшой отдых к озеру, где поспешил искупаться полностью голышом. Орландо Блум поплавал в воде и похвастался своей подтянутой формой, однако пользователи оказались разочарованы другим фактом.











Знаменитый актер попозировал перед супругой, однако совсем не постеснялся людей на другом берегу, среди которых, к слову, были и дети. Этот факт вызвал гнев у юзеров, которые высказали свое недовольство в комментариях. С другой стороны, нашлись и те, особенно девушки, которые оказались в полном восторге от кадров Орландо Блума в неглиже. -0-





Фото из Instagram



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