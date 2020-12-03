Орландо Блум попал в объектив камер папарации, но от этих кадров может стать жарко

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый актер Орландо Блум выбрался из дома для шоппинга перед Днем благодарения и попал в поле зрение папарацци.

Звезда кино выбрал для повседневного использования черную футболку и короткие шорты, которые и стали предметом обсуждения в сети. Многие отметили в комментариях, что Орландо Блум на карантине не терял времени зря и значительно улучшил свою физическую форму.

TRYING NOT TO BE HORNY ON THE TL BUT ORLANDO BLOOM'S THIGHS pic.twitter.com/SHhb7YMs3j — m. (@atkinsassits) November 24, 2020

Это заметили многочисленные фанатки, которые подчеркнули, что шорты отлично подчеркивают ноги актера. Некоторые, в свою очередь, акцентировали внимание на том, что им стало жарко. Разумеется, фотографии не остались без внимания и собрали множество лайков с комментариями. -0-