Осадки в виде белых окуней выпали в американском городе

Фото News Channel 6
31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дождь из рыб прошел в городе Тексаркана в штате Техас. Об этом пишет News Channel 6.
Отмечается, что накануне в регионе был ураган, который, по всей видимости, и стал причиной дождя из белых окуней.
Несколько продавцов автомобилей работали в помещении, когда на улице раздались странные звуки. Мужчины выглянули в окно и увидели осадки в виде белых окуней.
"Рыбный дождь", предположительно, стал следствием редкого метеорологического феномена, в результате которого водяной смерч затягивает мелких созданий, таких как рыбы и лягушки, и уносит их в воздух, после чего те падают с высоты.-0-