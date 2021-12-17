Ошибочка вышла: мужчина посчитал незнакомца любовником жены и избил его

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Курьезная ситуация произошла с жителем китайского города Ханчжоу. Внимание на историю обратило издание South China Morning Post.

В один из вечеров обманутый парень гулял с девушкой возле дома, когда заметил незнакомца в машине. Мужчина бросился к транспорту, посчитав, что внутри находится любовник его бывшей возлюбленной. Он подошел к машине и попытался ее остановить, а после проникнуть внутрь. Двери были заблокированы, поэтому мужчине ничего не оставалось, кроме как лезть в окно, чтобы добраться до человека.

Мужчина за рулем авто по фамилии Хуан был очень удивлен такому стечению обстоятельств. Незнакомец залез в окно автомобиля, начал душить Хуана и кусать его за шею, уши, лицо и нос. Кроме того, он выбросил из машины принадлежавший Хуану мобильный телефон. Потерпевший не смог дать сдачи, так как был пристегнут ремнем безопасности, однако ему удалось вызвать полицию. Офицеры быстро приехали на место и выяснили, что произошла ошибка.

Уже в участке затеявший драку мужчина объяснил, что обознался. Впрочем, этого оправдания не хватило, ведь Хуан получил легкие травмы, за нанесение которых китаец оказался в тюрьме на 13 дней. С другой стороны, для жертвы избиения этого показалось мало, поэтому Хуан будет добиваться ужесточения приговора.-0