"Оскар-2020": самые яркие наряды звезд на красной дорожке

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лос-Анджелесе прошла 92-я церемония вручения премии "Оскар". Традиционно взгляды зрителей со всего мира были прикованы к красной ковровой дорожке, на которой можно было увидеть самых ярких голливудских звезд.

Образы селебрити в этом году можно определить так: от классической элегантности до напыщенной экстравагантности. Как бы там ни было, платья и костюмы знаменитостей, прошедших по красной ковровой дорожке в Лос-Анджелесе, не оставляют равнодушными, их будут обсуждать еще долго.

Платье Жанель Моне от Ralph Lauren с капюшоном сверкало 168 тыс. кристаллов Сваровски.

Реджина Кинг появилась на красной дорожке в розовом платье от Versace.

Ребел Уилсон продемонстрировала классический голливудский гламур в традиционном платье Jason Wu с блестками.

Пенелопа Круз прошлась по красной ковровой дорожке в завораживающем черном платье от Chanel и таких же по цвету туфлях.

Сандра О сказочно смотрелась в шикарном платье от Elie Saab с пышными рукавами и множеством блесток.

Рене Зеллвегер была одета в белоснежное однотонное платье от Armani.

Билли Портер прошелся по красной ковровой дорожке в необычном образе от Giles Deacon. Его наряд - это смелое экстравагантное сочетание юбки с рисунком и золотых перьев.

Натали Портман в платье и плаще Dior, на котором вышиты имена женщин-режиссеров, не номинированных на "Оскар" в этом году.

Синтия Эриво осветила собой красную ковровую дорожку в большом красивом белом бальном платье Versace с разрезом до бедра.

Билли Айлиш комфортно чувствовала себя в удобном брючном костюме от Chanel.-0-

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