"Оскар" этому песику! Каждое расчесывание питомца превращается в драматическую сцену - видео

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавными кадрами с участием очень талантливого пса поделилась на YouTube хозяйка из Бразилии.

Девушка записала на видео, как она расчесывает своего питомца после душа. Женщина отмечает, что каждый раз это превращается в драматический момент, который достоин оскороносных фильмов. Песик проявляет все свое мастерство и издает очень забавные звуки, а в сочетании с движениями - это превращается в одну из самых впечатляющих картин.

Разумеется, пользователи сети повеселились от души во время просмотра ролика. Почти единогласно они решили, что этот пес достоин "Оскара", ведь каждое его расчесывание превращается в драматическую сцену. -0-