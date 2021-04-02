Оскароносные мультфильмы и восставшие из руин замки: лучшее на БЕЛТА+ за неделю

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мультфильмы, которые удостоились золотой статуэтки; защита Данте; куртки-рюкзаки и рецепты витаминных салатов с капустой. О чем писала БЕЛТА+ на уходящей неделе.

10 лучших мультфильмов, которые получили премию "Оскар"

Рассказываем о самых выдающихся мультиках, в разное время удостоившихся главной кинопремии за лучший анимационный полнометражный фильм.

Все свое ношу с собой: как выглядят новые куртки-рюкзаки Junya Watanabe

Те, кто уже какое-то время следит за творчеством Дзуни Ватанабэ, могли заметить, что японский дизайнер питает нежные чувства к функциональной одежде. В частности, к гибридным курткам-рюкзакам. Достаточно вспомнить его роскошные коллаборации с Mystery Ranch и The North Face.

Итальянцы выступили в защиту Данте

Журналист Арно Видманн в статье для Frankfurter Rundschau до некоторой степени пренебрежительно высказался о самом главном итальянском классике. Статья вышла как раз к Дню Данте, который отмечается в стране 25 марта. Видманну ответили многие – от директора галереи Уффици до президента страны.

Восставшие из руин. Очертания разрушенных замков воссоздают художники

Команда цифровых художников Budget Direct занимается восстановлением утраченного архитектурного наследия – в виртуальной реальности. В их портфолио – изображения европейских замков, полуразрушенных ныне объектов наследия ЮНЕСКО. Предлагаем посмотреть на возрожденные твердыни Аламут и Такэда, форт Райгад и дворец Юаньминъюань.

Рецепты витаминных салатов с капустой

Начало весны – время, когда мы остро ощущаем дефицит витаминов. И здесь на помощь могут прийти бюджетные, полезные и вкусные салаты из капусты и других "зимних" овощей и фруктов.

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