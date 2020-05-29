Осьминога сфотографировали на рекордной глубине 7 км

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Осьминог запечатлен на фото, снятом автоматической камерой на дне Яванского желоба в Индийском океане - на глубине почти 7 км. На сегодня это самое глубоководное фото осьминога, сообщает BBC.

Исследовательская группа во главе с доктором Аланом Джеймисоном - первопроходцы в изучении морского дна при помощи спускаемых с борта исследовательского судна устройств в виде металлических рам с прикрепленным к ним оборудованием. Эти рамы опускаются на дно, надежно устанавливаются там и начинают снимать все, что происходит рядом.

Камеры Алана Джеймисона сфотографировали двух осьминогов на глубине 6957 и 5760 м. Длина тела этих головоногих моллюсков равнялась соответственно 35 и 43 см. Оба принадлежат семейству Octopoda Grimpoteuthis, они известны также как осьминоги Дамбо: из-за выступающих над глазами плавников, похожих на уши, у моллюсков есть сходство с популярным персонажем диснеевского мультфильма 1941 года.

Останки и яйца осьминогов ранее находили и на больших глубинах, но никогда еще в объектив камеры не попадал плавающий на такой глубине осьминог. Таким образом, исследования на дне Индийского океана доказали, что осьминоги могут обитать в придонных слоях океанов практически везде. Но тем из них, кто живет на больших глубинах, вероятно, пришлось дополнительно приспособиться.

Принято считать, что жизнь на больших глубинах невозможна. Алан Джеймисон считает это заблуждением и хочет его опровергнуть. "Законы морской экологии и биологии работают везде. Обнаружение осьминогов в подобных местах размывает границу между глубинами, которые надо исследовать и на которых якобы нет ничего интересного", - подчеркивает он.-0-

Фото BBC