Основатель Amazon сделал пенсионерке очень смелое предложение (Видео)

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основатель Amazon Джефф Безос, который является самым богатым человеком на планете, опубликовал в своем Instagram новое видео с интересным предложением.

Знаменитый бизнесмен собирается 20 июля отправиться на орбиту Земли в своем новом корабле, поэтому обратился к пенсионерке с очень смелым предложением. Джефф Безос пришел в гости к 82-летней Уолли Фанк, чтобы попросить ее стать почетным пассажиром на космическом корабле.

Дело в том, что в 1960-х годах Фанк прошла подготовку к полету в космос в рамках подготовки женщин-пилотов. Позже NASA свернуло программу, а пенсионерка так и не полетела в космос. Женщина приняла смелое предложение основателя Amazon, заняв еще одно место в космическом корабле Джеффа Безоса. -0-