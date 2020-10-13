Особняк из культового триллера продают в США

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дом в городе Перриополис в штате Пенсильвания продают за сумму чуть меньше в $300 тысяч. Об этом сообщает 10 Philadelphia.

Особняк особо не выделяется из окружающих зданий, но примечателен тем, что здесь проходили съемки легендарного триллера "Молчание ягнят". Это было жилище маньяка, которого, по сюжету, называли Буффало Билл.

Интерьер дома из культового кино практически не изменился. В нем сохранилась аутентичная атмосфера, однако в подвале нет ямы. Эту сцену снимали в павильоне. Остальное сохранилось нетронутым, а в жилище есть прачечная и место для хранения вещей.

Здание было построено в 1910 году. В нем есть четыре спальни и бассейн, а также гараж на три автомобиля. Многие люди уже заинтересовались особняком, однако не собираются его покупать, а просто хотят посетить здание. -0-