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Калейдоскоп
22 июня 2020, 17:20

Осталось немного! В сети поделись снимками животных, которые "эволюционируют" в людей

Фото Twitter
Фото Twitter

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из США загрузила в Twitter фотографию своего питомца, который сидел в необычной позе. Женщина даже не подозревала, что запустит глобальный тренд и раскроет хитрый план животных.

Жительница США показала пользователям своего чудака-пса, который очень удобно устроился на полу, сев как человек. Юзеры восхитились и посмеялись над необычным фото, однако после этого их уже было не остановить. Люди принялись делиться снимками своих питомцев, которые ведут себя как люди.

Многие из пользователей даже начали строить теории заговора и утверждать, что собаки эволюционируют в людей, перенимая наши повадки и привычки. Впрочем, каждое фото только вызывало улыбку, из-за чего пост быстро стал вирусным и набрал десятки тысяч лайков. -0-

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