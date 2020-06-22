Осталось немного! В сети поделись снимками животных, которые "эволюционируют" в людей

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из США загрузила в Twitter фотографию своего питомца, который сидел в необычной позе. Женщина даже не подозревала, что запустит глобальный тренд и раскроет хитрый план животных.

Жительница США показала пользователям своего чудака-пса, который очень удобно устроился на полу, сев как человек. Юзеры восхитились и посмеялись над необычным фото, однако после этого их уже было не остановить. Люди принялись делиться снимками своих питомцев, которые ведут себя как люди.

my dog is a weirdo bro. pic.twitter.com/eFh9beco2p — black lives matter. (@ohmythatsbritt) June 10, 2020

My dog is not amused. By anything. pic.twitter.com/ibAx8f5qcm — lizaRHLP (@The_RHLP) June 11, 2020

Многие из пользователей даже начали строить теории заговора и утверждать, что собаки эволюционируют в людей, перенимая наши повадки и привычки. Впрочем, каждое фото только вызывало улыбку, из-за чего пост быстро стал вирусным и набрал десятки тысяч лайков. -0-

why are dogs like this? mine sits like a human to watch TV and has the audacity to stare me down when I laugh at her?? pic.twitter.com/fEMaLjXFNN — T ???? (@tamsinamy_) June 10, 2020

*laughs at tweet*

*looks down and sees my dog sitting the same way* pic.twitter.com/VfVlG6uzsb — ???????????????????????????????????????? (@_serenityd) June 11, 2020