Остановись и посмотри на то, как забавно храпит тюлень! (Видео)

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube появились уморительные кадры, которые удалось запечатлеть людям в Антарктиде.

Мужчина прогуливался по округе, когда заметил картину, которую можно встретить только здесь. Перед его глазами предстал взрослый тюлень. Животное пригрелось на солнышке и нашло удобную лужу. Конечно, этого хватило, чтобы сладко уснуть и даже начать храпеть.

Забавные кадры привлекли внимание юзеров, которые посмеялись от души. Неудивительно, что видео собрало огромное число просмотров. -0-